Manca davvero poco al debutto americano di Disney+, il servizio streaming della Casa di Topolino che aprirà i battenti il prossimo 12 novembre negli Stati Uniti.

Nelle ore scorse, la major ha pubblicato online un promo di oltre tre ore che passa in rassegna tutto quello che sarà disponibile già al Day One, un video, che potete vedere in questa pagina, accompagnato dal seguente testo:

È. Il. Momento. Da Biancaneve e i sette nani a The Mandalorian, dai un’occhiata a praticamente tutto ciò che arriverà su Disney+ negli Stati Uniti il 12 novembre. Per ulteriori aggiornamenti, abbonati a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Disney Plus è la destinazione di streaming definitiva per l’intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Disney+ verrà lanciato negli Stati Uniti il 12 novembre 2019 per $ 6,99 al mese. Visita DisneyPlus.com per saperne di più.

Eppure, nonostante questa evidente “prova di forza” svariate produzioni della Disney mancano comunque all’appello (anche per una questione di diritti, supponiamo) tanto che su Twitter è stato inaugurato un ironico profilo dedicato a tutto quello che non è possibile trovare sulla piattaforma.

Film come Cool Runnings, Il Drago del lago di Fuoco, George Re della Giungla…?, Come d’Incanto e Il Mistero dei Templari.

Ecco una rassegna di Tweet:

Di seguito i Disney+ Originals in arrivo nel 2019:

Marvel’s Hero Project (2019)

One Day at Disney (2019)

Encore! (2019)

The World According to Jeff Goldblum (2019)

Noelle (2019)

High School Musical: The Musical: The Series (2019)

Lady and the Tramp (2019)

The Mandalorian (2019)

Il servizio debutterà negli Stati Uniti il prossimo il 12 novembre, mentre in Europa Occidentale la piattaforma arriverà nella prima metà del 2020. La piattaforma, come vi abbiamo anticipato più volte, includerà una libreria provvista dei grandi classici e quindi di tutta l’eredità del marchio e nuovi contenuti di brand come Marvel, Star Wars e I Simpson. In America il prezzo sarà di 6.99 dollari al mese o 69.99 dollari all’anno.