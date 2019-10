Forse come un villain? Forse lo potrei scrivere io stesso. Non lo so, voglio dire, sono aperto a qualsiasi cosa.

Dopo aver vestito i panni del Golia Verde in L’Incredibile Hulkvorrebbe in qualche modo ritornare all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel. E come fare? Intervistato da TotalFilm (via GamesRadar ) Norton ha rivelato che darebbe felice di interpretare qualsiasi ruolo, anche un villain, potenzialmente:

Qui di seguito trovate la sinossi ufficiale di L’Incredibile Hulk:

Lo scienziato Bruce Banner è disperatamente a caccia di una cura per annientare gli effetti delle radiazioni gamma che hanno avvelenato le sue cellule, scatenando una incontrollabile forza rabbiosa dentro di lui: Hulk. Costretto a vivere nell’ombra, lontano da una vita normale e dalla donna che amava, Betty Ross, Banner lotta per sfuggire alla sua nemesi, l’ossessivo Generale Thunderbolt Ross, che con la sua macchina militare cerca di catturarlo per sfruttare brutalmente il suo potere.

Rivedremo l’attore in Motherless Brooklyn – I segreti di una città, di cui ha curato anche la regia, al cinema dal 7 novembre.

