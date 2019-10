, col suo miliardo e seicentoquarantanove milioni di dollari d’incasso worldwide (di cui 41 solo in Italia), è stata l’ennesima scommessa vinta della Disney in materia di Classici d’Animazione trasformati in “live action” (il virgolettato nasce dal fatto che si tratta di un film interamente fatto al computer). Scommessa vinta che, però, non può annoverare fra i suoi fan un artista che, con, ha un legame molto particolare:

Il musicista, che grazie al brano “Can You Feel the Love Tonight”, realizzato insieme a Tim Rice, ha vinto il Premio Oscar per la Miglior Canzone Originale, si è così espresso in un’intervista rilasciata all’edizione britannica di GQ:

La nuova versione de Il Re Leone è stata una grande delusione per me, fondamentalmente perché credo che abbiano incasinato l’aspetto musicale. La musica aveva un ruolo di primo piano nell’originale, mentre nella pellicola attuale ha un impatto decisamente meno incisivo. La magia e la gioia sono andate completamente perdute. L’impatto della soundtrack sulle classifiche non è minimamente paragonabile a quello di 25 anni fa, quando è diventato l’album più venduto dell’anno.

L’osservazione di Elton John, a essere onesti, andrebbe comunque contestualizzata nel moderno panorama della fruizione musicale, drasticamente differente da quello di 25 anni fa. Detto questo la sua critica è poi proseguita su questi binari:

La nuova soundtrack è scomparsa rapidamente dalle classifiche, nonostante il successo al box-office. Mi sarebbe piaciuto collaborare di più, ma questa volta la visione creativa e la musica erano differenti e nei miei confronti non c’è stato un elevato livello di rispetto e accoglienza. Che tristezza! Ma sono molto contento che l’autentico spirito musicale del Re Leone sia ancora vivo e vegeto a teatro.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Scritto da Jeff Nathanson e diretto da Jon Favreau utilizzando la tecnica dell’animazione e del performance capture, il film vedrà un cast ricchissimo: Donald Glover sarà Simba, Beyonce Knowles-Carter sarà Nala, James Earl Jonestornerà come Mufasa, Chietwel Ejiofor sarà Scar, Alfre Woodard sarà Sarabi, John Oliver sarà Zazu, John Kane sarà Rafiki, Seth Rogen sarà Pumbaa, Billy Eichner sarà Timon, Eric Andre sarà Azizi, Florence Karumba sarà Shenzi, e Keegan-Michael Key sarà Kamari.

In Italiano, Marco Mengoni è Simba, Elisa è Nala e Massimo Popolizio è Scar.

Il Re Leone è uscito nei cinema italiani lo scorso 21 agosto.