Intornerà – in un modo o nell’altro – anchecon il suo Imperatore Palpatine.

Se ben ricordate, una delle sorprese più grandi sul palco del panel dedicato a Star Wars: The Rise of Skywalker alla Star Wars Celebration 2019 è stata la comparsa sul palco di Ian McDiarmid non appena si è sentita la risata di Palpatine alla fine del trailer.

Noi di BadTaste eravamo lì a Chicago in quel momento e abbiamo catturato il momento con un video (e delle foto ovviamente).

Nelle ore scorse l’attore si è unito alla macchina promozionale del nuovo Star Wars condividendo il final trailer con un tweet davvero appropriato per colui che veste i panni del celeberrimo villain.

Everything is going according to plan. Good https://t.co/y8APBomZ3Q

Vi ricordiamo che da oggi è ufficialmente possibile acquistare i biglietti per vedere al cinema l’ultimo film della saga degli Skywalker: noi di BadTaste.it celebreremo la fine delle vicende di Rey, Finn, Poe Dameron, Kylo Ren, Chewbacca e tutti gli altri protagonisti nel tempio italiano di Star Wars, ovvero Arcadia Cinema a Melzo (MI), di cui siamo media partner.

Il nostro evento si terrà alla primissima proiezione del giorno d’uscita, il 18 dicembre alle ore 10:00 nella gigantesca Sala Energia: sarà una grande festa con cosplayer e tante sorprese.

Potete prenotare lo spettacolo 2D in Sala Energia Dolby Atmos a questo link, selezionando quello delle ore 10:00.

Ecco tutti gli spettacoli previsti ad Arcadia Cinema i primi cinque giorni di proiezione:

MERCOLEDI 18/12: 10.00* – 10.00° – 13.30* – 16.40* – 19.50* – 20.30° – 22.50*

GIOVEDI 19/12: 10.00* – 13.30** – 16.40* – 19.50* – 22.50*

VENERDI 20/12: 10.00* – 13.30** – 16.40* – 19.50* – 22.50*

SABATO 21/12: 10.00* – 13.30° – 16.40* – 19.50* – 22.50*

DOMENICA 22/12: 10.00* – 13.30* – 16.40* – 19.50* – 22.50*

*Spettacoli in 2D DOLBY ATMOS™ in Sala Energia /

°Spettacoli in Original Version Con Sottotitoli / **Spettacoli in 3D DOLBY ATMOS

• spettacoli in versione 2D DOLBY ATMOS™ in Sala ENERGIA, acquista qui

• spettacoli in Original Version con Sottotitoli in Italiano, acquista qui

• spettacoli versione standard, acquista qui

• spettacoli in versione 3D DOLBY ATMOS™ in Sala ENERGIA, acquista qui