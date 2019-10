, come purtroppo sappiamo, ha appeso gli artigli dial chiodo definitivamente, anche se non è da escludere che il mutante Marvel non compaia in futuro sul grande schermo con un nuovo volto.

Tuttavia Jackman durante il suo spettacolo itinerante The Man. The Music. The Show. che ha toccato Città del Messico ha voluto regalare un po’ di gioia a un suo fan tornando per un breve istante a vestire i panni di Wolverine, facendosi un selfie con un ragazzo e sfoggiando (almeno nell’atteggiamento) il personaggio Marvel da lui interpretato al cinema.

Qua sotto potete vedere il video dell’evento:

Hugh Jackman is a cool dude. pic.twitter.com/D8qgYjbak3 — Abdullah Al Zadjali (@Zadjali_OIIIIIO) October 21, 2019

Ricordiamo che Hugh Jackman ha vestito i panni di Wolverine in X-Men (2000), X-Men 2 (2003), X-Men: Conflitto Finale (2006), X-Men le Origini – Wolverine (2009), X-Men: L’Inizio (cammeo), Wolverine – l’Immortale (2013), X-Men: Giorni di un Futuro passato (2014), X-Men: Apocalisse (cammeo) e in Logan – The Wolverine (2017).

Prossimamente vedremo l’attore in Bad Education di Cory Finley e poi in Reminiscence.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB