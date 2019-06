tempo di lettura 2'

è attualmente impegnato nel suo tour mondiale, intitolato

Fino al 7 giugno, lo spettacolo si terrà a Londra presso la O2 Arena e, durante lo show di lunedì, si è concesso alcuni momenti per parlare di sé con il pubblico fra una canzone e l’altra.

Inevitabilmente, la star ha discusso anche dei suoi giorni nei panni di Wolverine e di come abbia quasi rischiato di venir licenziato durante le riprese del primo X-Men, il film che l’ha consacrato nel firmamento di Hollywood:

Mi dissero che le cose non stavano andando come sperato. Stavo per essere licenziato dal mio primo film hollywoodiano, il più importante della mia carriera. Ero infuriato, me ne sono andato a casa da mia moglie a lamentarmi a livelli olimpionici di questa persona e di quell’altra. Lei mi ha ascoltato con pazienza per circa un’ora per poi dirmi “Ascolta, penso che tu debba avere fiducia in te stesso. Ti stai preoccupando troppo di quello che stanno pensando le altre persone. Ma devi concentrarti solo sul tuo personaggio, sul tuo istinto… sa che ce l’hai”. Per me questo è vero amore. Qualcuno che crede in te anche se sei tu in primis a non farlo. Questo show è dedicato a mia moglie Deb e ai nostri figli.