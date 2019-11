Secondo quanto riportato da Deadline sarà prossimamente il protagonista di, thriller che sarà diretto da(The Drop).

Nell’opera Cage veste i panni di un addetto alle pulizie costretto a passare la notte in un contorto parco di divertimenti dove viene trascinato in un vero e proprio incubo a occhi aperti. Man mano che i minacciosi animatronic prendono vita l’uomo deve farsi strada da un mostro all’altro per sopravvivere alla notte e uscire dal parco vivo.

La sceneggiatura è scritta da G.O. Parsons. Grant Cramer (Lone Survivor), Jeremy Davis (The Street Racer)e Danny Roth (Anti-Life) produrranno il progetto insieme a Cage e a Mike Nilon.

La produzione del lungometraggio avrà inizio a gennaio.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Cage in Primal, action movie diretto da Nick Powell, ma anche in Prisoners of the Ghostland, Siberia, Running with the Devil, 10 Double Zero, Pig, Jiu Jitsu e in Color Out of Space di Richard Stanley.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!