Conosco molto bene Joker, e conosco Todd Phillips molto bene. Ho pensato molto a Joker negli ultimi quattro anni. E ho deciso che non avevo tempo per farlo. Inoltre, è vero, è influenzato dai miei lavori. Todd mi ha proprio detto: “Marty, questo film è tuo”. E io ho risposto: “Non so se lo voglio.” Joker ha un’energia e un’interpretazione davvero incredibile di Joaquin Phoenix, e tutte queste cose. Quindi, si tratta di un lavoro davvero notevole. Ma per me, non so se fare il passo successivo, che è l’evoluzione di questo personaggio in un personaggio dei fumetti. Si trasforma in astrazione. Non significa certo che si tratti di arte cattiva. Potrebbe esserlo, ma non per me. E poi è diverso dai soliti film di supereroi. È molto diverso. I film di supereroi, come ho detto, appartengono proprio a un’altra forma d’arte. Non sono facili da fare. Tantissime persone di talento fanno un ottimo lavoro. E moltissimi giovani li amano. Ma penso che si tratti di una sorta di estensione dell’esperienza da parco di divertimento.

