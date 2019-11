A giugno la Paramount e Jason Blum avevano annunciato la volontà di produrre un settimo capitolo del franchise di. Ora la Paramount ha fissato anche la data di uscita del progetto. Il film arriverà nelle sale americane il 19 marzo 2021.

Uscito nel 2009 e costato solo poche decine di migliaia di dollari di budget, Paranormal Activity ha raccolto 193 milioni di dollari in tutto il mondo. I sei film complessivamente hanno incassato la bellezza di 900 milioni di dollari in tutto il mondo, generando profitti da capogiro per la Blumhouse e la Paramount. L’ultimo film, Paranormal Activity: The Ghost Dimension, è uscito nel 2015.

Sempre la Paramount ha poi fissato la data di uscita (nelle sale americane) di un nuovo progetto filmico di My Little Pony: il film arriverà nelle sale il 24 settembre 2021.

FONTE: CS