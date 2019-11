Rian Johnson è tornato a parlare die in particolare di quegli spettatori (“troll”) che hanno ha avuto più di qualche problema con lo spazio dato dal film allee alla

L’occasione si è presentata durante un incontro con il pubblico per la promozione di Cena con delitto – Knives Out, quando al regista è stato chiesto un parere su chi non guarda di buon occhio la rappresentazione della diversità.

La risposta è stata secca: “Se qualcuno reagisce negativamente alla diversità, si fotta“.

Ha comunque precisato di sapere che i motivi per cui alcuni fan non hanno gradito il suo film sono altri:

Non è stata una gran sorpresa per me, sono cresciuto adorando Star Wars. Avevo vent’anni quando uscirono i prequel, e rendersi conto che da una situazione di tutto rose e fiori si è passati a gente che si urla contro mi ha lasciato di stucco.

Ha poi proseguito dicendo: