Un nuovo importante traguardo per, questa volta al botteghino inglese: il film di Todd Phillips, infatti, è rimasto in testa alla classifica per sei settimane consecutive. È la prima volta che una pellicola rimane così tanto tempo in cima al podio britannico per così tanto tempo da dieci anni a questa parte: l’ultima a farlo fu Avatar nel 2009, che poi vi rimase un totale di otto settimane consecutive e dieci complessivamente.

In totale Joker ha raccolto 54.3 milioni di sterline in UK, il quarto incasso dell’anno, e anche in questo caso si tratta di un risultato davvero notevole per un film vietato ai minori. Il traguardo del miliardo di dollari a livello globale è sempre più vicino e con un budget di 62.5 milioni di dollari, Joker è già il cinecomic capace di generare il maggiore profitto con i soli incassi cinematografici.

La sinossi ufficiale:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico cattivo, ed è un film autonomo originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

