Non è semplice essere un attore che fa parte dell’Universo Cinematografico Marvel e poter parlare apertamente del cinecomic di turno.(che nell’UCM veste i panni di Maria Hill), ad esempio, è apparsa abbastanza titubante nel parlare durante lo show di Jimmy Fallon di, cinecomic approdato nelle sale a luglio.

“Non mi dicono nulla”, ha dichiarato l’attrice, rivelando anche che non era a conoscenza della svolta finale del suo personaggio in Far From Home, “No, non lo sapevo. Ho paura persino ora a parlarne nonostante sia uscito in sala da mesi”.

Alla fine del film (nella seconda scena dopo i titoli di coda, per la precisione), ricordiamo, veniamo a scoprire che Nick Fury e Maria Hill sono stati per tutta la durata della pellicola degli Srull sotto copertura, ovvero Talos e Soren (visti in Captain Marvel):

Penso che abbiano preso questa decisione in seguito, modificandolo trasformandoci in alieni, perché io non sapevo di questo. Dopo una settimana dall’uscita Kevin Feige mi disse “oh, oh, hey hey, sei un alieno.

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

