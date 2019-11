Come sapete,arriverà su Netflix il 27 novembre, ma il film di Martin Scorsese è ancora disponibile nei cinema e come promesso ora arriva anche nella gigantesca Sala Energia di Arcadia Cinema a Melzo (MI), cinema con cui noi di BadTaste.it abbiamo una media partnership.

“Vi aspettiamo per apprezzare il Grande Cinema visto in sala, sul grande schermo”: così Arcadia dà l’annuncio, segnalando che la pellicola di Scorsese sarà disponibile in lingua originale sottotitolata in italiano il 21, 22, 23, 24 e 26 novembre.

Attenzione: per la programmazione del film in altre sale italiane potete andare sul sito del distributore Il Cinema Ritrovato.

La sinossi ufficiale:

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di THE IRISHMAN di Martin Scorsese, un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario – che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Nel cast Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, ma anche Ray Romano, Jack Huston, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Harvey Keitel e Kathrine Narducci.

