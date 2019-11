Che, l’iconico villain creato da Wes Craven per, fosse alquanto ostico da abbattere lo sapevamo già da tempo.

Assente dal grande schermo dal 2010, anno di uscita dell’omonimo reboot, o dal 2018 se vogliamo considerare il cammeo in Ready Player One di Steven Spielberg, il protagonista della saga di Nightmare potrebbe tornare sul grande (e sul piccolo) schermo visto che la fondazione di Wes Craven, il leggendario regista scomparso nel 2015, starebbe esaminando svariate proposte di rilancio.

La situazione relativa alla gestione dei diritti di Nightmare, contrariamente a quella di un Venerdì 13, è decisamente più semplice. Gli eredi del regista detengono infatti i diritti americani di sfruttamento del franchise, mentre la New Line Cinema, l’etichetta Warner da sempre produttrice dei vari capitoli dell’epopea horror, possiede quelli internazionali quindi un eventuale accordo fra le parti sarebbe agevole da raggiungere. Bloodydisgusting, che ha contattato direttamente la Wes Craven Estate, sostiene che c’è effettivo interesse a lavorare sia a dei lungometraggi che a una serie per HBO Max, la piattaforma streaming della Warner Bros in arrivo nel 2020.

A inizio novembre, Elijah Wood, il celeberrimo Frodo della saga de Il Signore degli Anelli, aveva espresso, insieme al suo partner di produzione Daniel Noah, della SpectreVision, un certo interesse verso il progetto:

È un vero progetto da sogno, per noi avere la possibilità di girare un film in quel franchise. E come ho già detto, abbiamo una visione molto specifica. Penso che sarebbe molto eccitante e sorprendente fare un remake di quel franchise.

[..] È interessante anche pensare a cosa potremmo fare con un franchise come quello che si reinventa o crea qualcosa di nuovo, giocando con il tono e la chiave del franchise [..] È un modo divertente di pensare a queste cose.

Ricordiamo che la SpectreVision di Elijah Wood e Daniel Noah ha prodotto film come Mandy, A Girl Walks Home Alone at Night, Color Out of Space e Daniel Isn’t Real.