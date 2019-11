Ancora un ingresso nel cast di, il film dicon Robert Pattinson nei panni dell’icona della DC Comics: si tratta di, che di recente abbiamo visto in Jesus Rolls – Quintana è tornato

A dare la notizia è stata il regista in persona su twitter: l’attore interpreterà Carmine Falcone!

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista, Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth. È ancora priva di conferma ufficiale la presenza di Colin Farrell per il ruolo di un’altra iconica nemesi di Batman, ovvero Pinguino. John Turturro sarà Carmine Falcone.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

Cosa ne pensate di John Turturro nei panni di Falcon nel nuovo Batman? Ditecelo nei commenti o sul forum!