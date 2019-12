ha preso la parola su Vero per smentire le voci secondo cui lo “Snyder Cut” – il suo montaggio di– non esisterebbe.

L’ultimo a mostrare pubblicamente dei dubbi in proposito è stato proprio Henry Cavill, che durante la promozione di The Witcher ha dichiarato:

Non ho visto alcuna Snyder Cut, non so neanche se esista. Sono sicuro che ci sia del girato che, nel corso del tempo, è stato poi messo insieme. Non nascondo un certo interesse nel vedere cosa potrebbe scappare fuori, ma per me ormai è un capitolo che appartiene al mio passato.

Ebbene, di certo per Snyder non si tratta di un capitolo chiuso a giudicare dagli ultimi post sul social network su cui è più attivo. Il regista ha innanzitutto condiviso uno scatto ritraente le bobine su cui si trova il montaggio in questione con la didascalia: “È vero? Esiste? Certo che esiste“.

Sulla targhetta c’è anche precisato la durata: 214 minuti.

Ha poi risposto al commento di un fan specificando di essere “stanco di chi dice che non esiste“.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece.