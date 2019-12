Il primo trailer dicontiene alcuni collegamenti al film del 1984 e nello specifico alla nemesi del primo film sugli Acchiappafantasmi,

Per rinfrescarvi la memoria, Gozer è una divina sumera con l’obiettivo di reincarnarsi e tornare sulla Terra. Per farlo si “serve” di un architetto pazzoide, Ivo Shandor, che è a capo di una setta a lui devota. Shandor ha infatti costruito il palazzo di Dana (Sigourney Weaver) che poi si rivela un’antenna gigantesca in grado di portare lo spirito sulla Terra.

Come raccontato da Egon, interpretato dal compianto Harold Ramis, Shandon era anche “un medico, praticava la chirurgia come atto voluttuario, e nel 1920 fondò una setta segreta“. Una setta sugli adoratori di Shandor.

Il nuovo film, come potete vedere dal fotogramma in calce, contiene un riferimento diretto al personaggio in questione, che nel 1927 avrebbe fondato la Shandor Mining Company. Nella sequenza, i piccoli protagonisti con i volti di Mckenna Grace (che interpreta Phoebe) e Logan Kim, si avventurano nella miniera in stato di abbandono.

Shandor non è l’unico riferimento al primo film di Ghostbusters. Come potete vedere qui di seguito c’è anche una scena in cui Phoebe scopre la divisa di Egon Spengler, che dovrebbe essere suo nonno. La sensazione è che nel film scopriremo che Egon si è trasferito in Oklahoma per proseguire le sue ricerche sul paranormale e che alla fine abbia lasciato la sua casa in eredità a sua figlia Callie, interpretata da Carrie Coon, che all’inizio della storia si trasferirà lì con i suoi due bambini Phoebe e Trevor.

“Sono 30 anni che non si vedono fantasmi. New York negli anni ’80 era come The Walking Dead“. Quanto accaduto negli anni ’80 con gli Acchiappafantasmi è un lontano ricordo. La gente ha cominciato a dimenticare quanto accaduto, la nuova generazione ignora completamente gli eventi paranormali che hanno colpito la città.

C’è, tuttavia, un personaggio che ricorda chiaramente quanto accaduto: si tratta del professor Grooberson (interpretato da Paul Rudd), che all’epoca era soltanto un bambino. Per la nuova generazione si tratta di miti, ma lui ha dei ricordi molto vividi e in una sequenza lo vediamo mentre mostra ai piccoli protagonisti un video risalente a 30 anni prima con i Ghostbuster originali.

Questa la sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico Ghostbusters, il cast originale, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, sarà di nuovo insieme per ridar vita a una delle saghe cinematografiche più amate della storia.

Diretto da Jason Reitman, il film sarà nelle sale il 10 luglio 2020 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Tra i protagonisti anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd.

Che ne pensate dei collegamenti di Ghostbusters: Legacy al primo film? Avete scovato altro? Ditecelo nei commenti!

Fonte