La Warner Bros e la New Line Cinema hanno annunciato la data d’uscita di, l’atteso sequel del film di David F. Sandberg uscito quest’anno.

Il film arriverà nelle sale il 1 aprile 2022, una settimana prima del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo. Torneranno nel cast Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer. Alla sceneggiatura tornerà Henry Gayden.

Shazam!, uscito il 3 aprile, è stato apprezzato dalla critica e dal pubblico, arrivando a incassare 364 milioni di dollari contro un budget di 100 milioni di dollari.

Un estratto della nostra recensione:

Ottemperando a tutti i grandi classici del genere origin story, Shazam! si concentra molto sulla formazione del protagonista, il rito di passaggio da bambino a uomo (tramite ovviamente l’assunzione di responsabilità e la scoperta di una famiglia). In questo senso la buona notizia è che questi luoghi comuni non li gestisce per niente male, con la consapevolezza della loro notorietà e ammortizzandone l’urto tramite la commedia (è molto funzionale la recitazione di Zachary Levi ma non così tanto da essere il vero motore del film). La cattiva notizia è che troppo spesso la commedia esagera, prende la mano agli autori e un po’ schiaccia l’andamento del film. Quante volte possiamo vedere il protagonista bullarsi dei poteri prima di stufarci?