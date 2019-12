Si tratta di dichiarazioni forti quelle del coordinatore degli stunt di Star Wars, Nick Gillar, secondo cui George Lucas avrebbe deciso di tagliare il miglior duello con spade laser da

Gillard ha gestito le coreografie dei combattimenti nel corso della realizzazione della trilogia prequel, e quando in un’intervista con Entertainment Weekly si è trovato a parlare del miglior scontro dei tre film, si è lasciato sfuggire un certo risentimento per quella che poteva rivelarsi la battaglia più epica in assoluto.

Stando al coordinatore, nel film avrebbe dovuto esserci uno scontro molto elaborato con Obi Wan che affronta da solo le guardie del Generale Grievous. Ewan McGregor si allenò per settimane per imparare la difficile coreografia; quando arrivò il momento di girare, Lucas si rese conto di essere in ritardo, perciò dal momento che lo scontro non era essenziale ai fini della trama, il regista decise di tagliarlo.

La soluzione per mettere fuori gioco le guardie fu allora quella di far usare la Forza a Obi-Wan per sganciare un container sugli scagnozzi di Grievous: