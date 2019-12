Buon debutto in testa alla classifica italiana giovedì per: il film di Ficarra & Picone incassa infatti 294mila euro, anche se non ottiene la miglior media per sala, che va a, al secondo posto con 206mila euro e un totale ora di ben quattro milioni di euro.

Al terzo posto troviamo Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, con 121mila euro e un totale di 13.4 milioni di euro. Quarta posizione per Cena con Delitto, che incassa 85mila euro e sale a 1.6 milioni complessivi. Quinto posto per Un Giorno di Pioggia a New York, che incassa 34mila euro e sale a 2.5 milioni di euro.

L’altra ampia nuova uscita del weekend, Che fine ha fatto Bernadette?, apre al sesto posto con 13mila euro.

