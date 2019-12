Giusto ieri sera ho cenato con Uma Thurman. Eravamo in un ristorante giapponese fichissimo. Ho un’idea a proposito di cosa vorrei fare in Kill Bill Vol. 3. Ed è proprio quello il punto, arrivare a conquistare l’idea alla base del film. Cosa è successo alla Sposa da allora? E cosa voglio fare ora?

Non mi interessa trovare un’avventura ridicola. Questo personaggio non se lo merita. La Sposa ha già combattuto a lungo e duramente. Ora ho un’idea che potrebbe essere interessante. Ma comunque, non lavorerei a questo film ancora per un po’. Ci vorrebbero almeno tre anni a partire da ora. Ma è senza dubbio nei miei piani.