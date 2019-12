Qualche giorno fa vi abbiamo fatto vedere un singolare “promo rotante” di Tenet, il film di Christopher Nolan dal titolo decisamente… palindromo!

Della pellicola, a parte delle immagini rubate dai set in giro per l’Europa e un teaser arrivato solo nei cinema (e in versione bootleg) qualche settimana fa, non abbiamo visto praticamente nulla di ufficiale.

Fra poco, in occasione della release di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, qualcosa di più sostanzioso riguardante Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, potremo vederlo, per lo meno nei cinema IMAX. Il prologo del film che verrà proposto prima delle proiezioni di Star Wars 9 nelle sale del circuito citato poco fa ( qualcosa di analogo era accaduto anche con Dunkirk e Rogue One: a Star Wars Story).

È probabile inoltre che le proiezioni del prologo nei cinema IMAX corrispondano a proiezioni di un nuovo trailer nelle altre sale, questa volta collegate a un debutto online.

Debutto online che a quanto pare era già stato rivelato proprio dal promo citato a inizio articolo anzi, dalla versione presente sul sito ufficiale del film. Che sarebbe in realtà un orologio dal quale carpire la data di debutto del filmato (che, in modo tutt’altro che sorprendete sarebbe appunto il 19 dicembre, ovvero giovedì).

Visual breakdown via quervo on the NF forums #Tenet pic.twitter.com/KxygB83vSF — Anton Volkov (@antovolk) December 13, 2019

Tenet: il film di Christopher Nolan nei cinema dal 17 luglio 2020

Nel cast della pellicola, scritta e diretta da Nolan e della quale non sappiamo nulla a livello di trama, oltre a Washington e Pattinson vi saranno Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Kenneth Branaghm, Clémence Poésy, Himesh Patel e Dimple Kapadia.

Alla fotografia vi sarà Hoyte van Hoytema, mentre Ludwig Göransson si occuperà delle musiche. L’uscita è prevista per il 17 luglio 2020.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere Tenet il nuovo film di Christopher Nolan?