Online è approdato un nuovo poster del reboot di, saga horror lanciata da Takashi Shimizu che nel 2004 ha avuto un grandissimo successo con un rifacimento statunitense.

Questa nuova incarnazione è diretta da Nicolas Pesce, regista di The Eyes of My Mother, ed è stata prodotta nuovamente dal guru dell’horror Sam Raimi; nel cast troviamo star del calibro di Andrea Riseborough, Demian Bichir, Lin Shaye, John Cho, Betty Gilpin, William Sadler e Jackie Weaver.

La data d’uscita è fissata al 27 febbraio 2020. Potete vedere il poster qua sotto:

La pellicola è ambientata nel 2004, come il remake di Shimizu, e la storia si svolge in una piccola cittadina americana. Andrea Riseborough è una poliziotta che viene coinvolta in un caso legato alla maledizione del primo film.

Tra i produttori del reboot figurano anche Rob Tapert e a Taka Ichise, con Roy Lee, Doug Davison, Joe Drake e Nathan Kahane come produttori esecutivi.

