In una recente intervista, Victoria Alonso, Executive Vice President of Production dello studio guidato da Kevin Feige ha specificato che la divisione cinematografica della Casa dell Idee non cercherà mai di rimpiazzare i cammei di Lee.

Al Miami Latin News spiega:

Stan Lee non è in alcun modo rimpiazzabile. E non ci proveremo mai. Lui era un’autentica leggenda e non proveremo mai a rimpiazzarlo. Ovviamente ci sarà altra gente, qualcuno di incredibilmente creativo come il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, ma c’è un solo Stan Lee.

