Nonostante le nuove uscite, saràa dominare la classifica natalizia americana: nel giorno dell’Antivigilia, lunedì, il film ha perso il 27% incassando altri 29.3 milioni di dollari e salendo così a 206.7 milioni di dollari in quattro giorni (anteprime incluse). È il sesto migliore incasso di sempre in un lunedì non festivo, e il quarto migliore di sempre nel mese di dicembre, battendo i 21.6 milioni di(era il 28 dicembre e la pellicola era già a quota 241 milioni complessivi). In tutto il mondo L’Ascesa di Skywalker è già a 433 milioni di dollari.

Seconda posizione lunedì per Jumanji: The Next Level, con 7.3 milioni di dollari e 109 milioni complessivi, mentre al terzo posto Frozen 2: Il Segreto di Arendelle incassa 4.4 milioni di dollari (con la miglior tenuta) e sale a 391.6 milioni complessivi.

Segue Cena con Delitto – Knives Out, con 1.8 milioni di dollari e un totale di 91.7 milioni di dollari, mentre si mantiene quinto Cats con 1.3 milioni di dollari e un totale di quasi otto milioni in quattro giorni.

Tra i film in uscita il giorno di Natale segnaliamo Piccole Donne di Greta Gerwig (che dovrebbe incassare tra i 18 e i 22 milioni in cinque giorni), Spie Sotto Copertura (che dovrebbe raccogliere più o meno la stessa cifra) e l’espansione di Uncut Gems (che dovrebbe fare tra i 10 e i 15 milioni).

