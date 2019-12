domina la classifica italiana anche alla Vigilia di Natale: il film di JJ Abrams incassa altri 298mila euro, salendo così a 6.5 milioni di euro. Due anni fa,incassava circa 400mila euro nel giorno della Vigilia.

Classifica invariata nelle posizioni successive, in attesa dell’arrivo di Jumanji: The Next Level oggi. Pinocchio, al secondo posto, raccoglie 244mila euro (notare come si è accorciata la distanza con la prima posizione), per un totale di 3.4 milioni di euro. Al terzo posto Il Primo Natale incassa 169mila euro, salendo a 6.7 milioni di euro. Sale al quarto posto Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, con 102mila euro e un totale di 16.4 milioni di euro. Chiude la top-five La Dea Fortuna: il film di Ferzan Ozpetek incassa altri 81mila euro, per un totale di 1.7 milioni di euro.

Vi terremo aggiornati sui risultati di oggi!

