Pinocchio a vincere il weekend post-natalizio al box-office italiano (che include la ricca festività di Santo Stefano): il film di Matteo Garrone incassa 5.3 milioni in quattro giorni, salendo così a 9.9 milioni di euro. Un ottimo risultato che verrà perfezionato in questi giorni in attesa dell’uscita didi Checco Zalone.

Seconda posizione per Jumanji: The Next Level, con 4.9 milioni di euro e 6 milioni complessivi. Il primo film chiuse la sua corsa con poco più di 10 milioni di euro.

Al terzo posto Il Primo Natale consolida il suo primato di migliore incasso italiano degli ultimi due anni, con 4.5 milioni di euro e un totale di 12.5 milioni di euro. Quarta posizione per Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, con 3.3 milioni di euro e 10.4 milioni complessivi: Gli Ultimi Jedi chiuse a poco più di 15 milioni di euro.

Chiude la top-five La Dea Fortuna, che incassa 2.4 milioni di euro e sale a 4.6 milioni complessivi. Sesta posizione per Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, che incassa 1.2 milioni di euro e sale a 17.8 milioni complessivi. Last Christmas si piazza al settimo posto con 896mila euro e un totale di 1.9 milioni di euro, mentre all’ottavo posto Cena con Delitto – Knives Out incassa 585mila euro e sale a 4.1 milioni di euro. Nona posizione per Spie Sotto Copertura, che incassa 543mila euro e un totale di 608mila euro, mentre chiude la top-ten L’Immortale, con 193mila euro e un totale di 5.9 milioni di euro.

Potete commentare qui sotto o sul forum.