Il 2019 è stato un anno per certi versi di svolta nel mondo del cinema: sono numerosi i fatti che hanno segnato il settore, noi ne abbiamo selezionati cinque che a nostro avviso hanno rappresentato degli spartiacque.

1) LA FOX DIVENTA UFFICIALMENTE DELLA DISNEY

Il 20 marzo gli asset entertainment della 21st Century Fox diventano ufficialmente di proprietà della Disney. Scompare quindi una delle “sei grandi major storiche” di Hollywood (viene simbolicamente rimpiazzata da Netflix, che a gennaio è entrata a far parte della MPAA): gli studios cinematografici e televisivi vengono assorbiti dal colosso di Burbank, e la 20th Century Fox diventa una divisione della Disney al pari dei Marvel Studios, della Lucasfilm e della Pixar.

2) AVENGERS: ENDGAME DA RECORD

Avengers: Endgame conclude un arco narrativo e produttivo durato più di dieci anni (con 22 film all’attivo) diventando il maggiore incasso globale di sempre (ovviamente senza tenere conto dell’inflazione). E proprio nell’anno del decimo anniversario dell’acquisizione dei Marvel Studios da parte della Disney, il film che chiude la fase 3 dell’UCM infrange numerosi record al box-office americano e globale, contribuendo a far raggiungere il record storico d’incassi e di quota di mercato alla major sia negli Stati Uniti che a livello globale.

3) PARASITE CONQUISTA CANNES E GLI USA

Parasite è il primo film sudcoreano a vincere la Palma d’Oro al Festival di Cannes, diventando poi mesi più tardi il maggiore incasso straniero negli Stati Uniti (senza tenere conto dell’inflazione). Un altro importante festival internazionale, insomma, riconosce il nuovo cinema d’autore di genere avvicinandosi peraltro ai gusti del pubblico.

4) JOKER VINCE IL LEONE D’ORO

Joker, film a budget contenuto e slegato dal franchise DC lanciato alcuni anni fa dalla Warner Bros., vince il Leone d’Oro al Festival di Venezia e, qualche settimana più tardi, raggiunge il maggiore incasso mondiale di tutti i tempi per un film vietato ai minori. Si tratta di un doppio risultato non indifferente che rappresenta la legittimazione intellettuale dei cinecomic da parte del festival cinematografico più prestigioso al mondo ma anche la riuscita commerciale di un progetto da molti giudicato rischioso. Da non sottovalutare poi la libertà creativa concessa a Todd Phillips dalla Warner Bros. per sviluppare il progetto.

5) ARRIVA DISNEY+

La Disney, grande protagonista di questo 2019, a novembre lancia Disney+ negli Stati Uniti e in alcuni mercati internazionali (nel 2020 arriverà nella maggior parte del mondo, Italia compresa). È la prima piattaforma streaming globale di uno studios di Hollywood, che approfitta dell’acquisizione della Fox per arricchire enormemente il catalogo proposto. Nel 2020 toccherà alla Warner Bros. con HBO Max e alla Universal Pictures con Peacock.

Quali altri fatti hanno segnato il cinema nel 2019 secondo voi? Ditecelo nei commenti o sul forum!