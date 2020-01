il protagonista del giorno di San Silvestro nei cinema italiani, prima del ciclone Tolo Tolo di Checco Zalone, nelle sale sin dalla mezzanotte di Capodanno. Con 453mila euro, Jumanji sale quindi a 7.1 milioni di euro e chiude in bellezza il mese di dicembre, durante il quale sono stati incassati complessivamente 86.6 milioni di euro (con 13 milioni di presenze). Si tratta di un ottimo risultato: ben 10 milioni più di dicembre 2018. Nel 2017 vennero incassati poco meno di 73 milioni, e addirittura nel 2016 si scese a 68. Per arrivare a un dicembre più ricco bisogna tornare al 2015, quando vennero incassati 80 milioni di euro (ma vi furono “solo” 12 milioni di presenze: lo squilibrio dipende infatti dai sovrapprezzi degli spettacoli 3D die altri film).

Al secondo posto a San Silvestro troviamo Il Primo Natale, con 431mila euro e un totale di 13.3 milioni di euro: se dobbiamo pensare a un film italiano che verrà penalizzato da Tolo Tolo a partire da oggi, probabilmente sarà questa commedia, che tuttavia durante le feste è riuscita a diventare il maggiore incasso italiano degli ultimi due anni.

Terza posizione per Pinocchio, che incassa 391mila euro e sale a quasi 11 milioni di euro. La Dea Fortuna sale al quarto posto incassa 263mila euro e sale a 5.2 milioni di euro.

Chiude la top-five Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, che incassa 232mila euro e sale a 11.1 milioni di euro complessivi. Sesta posizione per Cena con Delitto – Knives Out, che incassa 147mila euro e sale a 4.3 milioni di euro, mentre al settimo posto Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle incassa 88mila euro e sale così a ben 18 milioni di euro.

Ottava posizione per Last Christmas (85mila euro, 2.1 milioni complessivi), nona per Spie sotto copertura (59mila euro, 757mila euro complessivi) e decima per Playmobil – The Movie, che apre con 40mila euro.

Potete commentare qui sotto o sul forum!