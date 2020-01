Nel ricevere il Globe, l’attore vegano anche esordito ringraziando la HFPA per aver scelto un menu interamente vegetale:

Phoenix, che è stato silenziato varie volte nella diretta della NBC per le scurrilità pronunciate, ha poi riconosciuto i meriti dei suoi colleghi, pur sottolineando di non essere un grande estimatore dei premi Hollywoodiani, e ha parlato di come Hollywood e tutti noi dovremmo iniziare a darci da fare per intervenire contro i cambiamenti climatici:

Non esiste un ca**o di miglior attore, è una competizione televisiva fatta per raccogliere i soldi degli inserzionisti. Mi ispirate, sono il vostro studente… Non riesco a credere l’incredibile e unico lavoro che avete fatto tutti quest’anno e so che lo dicono tutti ma per me è un onore essere stato menzionato al vostro fianco. Ad alcuni l’ho detto personalmente, mentre da altri sono ancora intimidito nonostante veniamo rappresentati dallo stesso agente… Ciao Christian, anche se non sei qui.

Todd, sei un amico e un collaboratore incredibile, mi hai convinto a fare questo film, a dare tutto, a essere sincero… sono veramente insopportabile e non riesco a credere che tu abbia resistito.

Rooney [Mara]…

Al contrario di quello che si pensa, non voglio agitare le acque. Sono le acque a essere agitate. È davvero bello che molti di voi abbiano espresso dei messaggi di sostegno nei confronti dell’Australia. Ma dobbiamo fare molto di più, sapete? Non sono sempre stato un uomo virtuoso. Sto imparando tantissimo, e molti di voi, in questa stanza, mi hanno dato opportunità per fare la cosa giusta. È fantastico votare, ma a volte dobbiamo prendere la responsabilità sulle nostre spalle e fare dei cambiamenti, dei sacrifici, nella nostra stessa vita. Spero che tutti noi ne faremo… non dobbiamo per forza andare a Palm Springs utilizzando un jet privato, per favore. Cercherò di fare del mio meglio e spero lo farete anche voi. Sono davvero grato per questa serata.