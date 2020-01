Jack Goldsmith, figliastro di Chuckie O’Brien, un personaggio che compare in The Irishman di Martin Scorsese con il volto di Jesse Plemons, ha scritto un saggio per il New York Times in cui accusa il film di diffamazione.

Nel pezzo, intitolato How ‘The Irishman’ Maligns My Stepfather, Goldsmith accusa Scorsese dal momento che il suo patrigno nel film viene ritratto come complice dell’assassinio di Jimmy Hoffa:

Chuckie si aspettava di essere “legato alla sparizione” raccontata nel film, mi ha detto. Ma non si aspettava che Scorsese si appropriasse del suo rapporto intimo con Hoffa – il sangue prezioso, il sudore, le lacrime e la gioia di un rapporto padre-figlio durato trent’anni – e lo desse a [Frank] Sheeran [Robert DeNiro] facendo credere a tutti che fosse davvero così.

Goldsmith ha effettivamente discusso del film con il patrigno: