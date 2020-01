Ho piazzato un paio di easter egg nella parte II che non solo spiegano meglio il contesto, ma potrebbero anche consentire l’allargamento della mitologia. Ma da cattloico bostoniano non ti posso dire “Sì, naturalmente ce ne sarà un terzo! Non posso proprio. Non ho avuto alcuna comunicazione dallo studio su un’eventuale desiderio di produrre un terzo episodio. Ma ti posso dire che io e la studio siamo allineati sullo stesso pensiero, cioè che non si tratta di uno di quei franchise da sfruttare il più possibile se fanno quattrini. Abbiamo già dato prova che la storia si basa su un’idea originale che è stata apprezzata dal pubblico in una maniera tale che non abbiamo davvero il desiderio di infrangere la promessa fatta alla gente. Ma lo farei se trovassi una maniera per continuare a esplorare questo mondo nel modo elegante che il pubblico si merita, perché mi ha dato fiducia guardando e amando A Quiet Place? Certo che sì. Se la tua domanda fosse “ne faresti un altro tanto per farne un terzo?” ti risponderei di no.