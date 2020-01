È ancora Tolo Tolo a dominare la classifica italiana giovedì: il film di Checco Zalone batte tutte le nuove uscite (in realtà l’intero podio lo fa), ma oggi potrebbe essere scalzato da. La commedia per bambini della Warner Bros., con protagonisti i due fenomeni di Youtube, esce in oltre 600 cinema e potrebbe sorprendere (molti spettacoli danno già il tutto esaurito): domattina vi aggiorneremo a riguardo.

Tornando a Tolo Tolo, il film incassa 192mila euro e sale a 42.3 milioni complessivi: in questi giorni ha superato i sei milioni di biglietti staccati. Seconda posizione per Hammamet, che incassa 149mila euro e sfiora i 3 milioni complessivi, mentre al terzo posto Piccole Donne incassa 142mila euro e sale a 2.3 milioni di euro.

Apre al quarto posto Richard Jewell, con 80mila euro. L’anno scorso Il Corriere – The Mule, sempre di Clint Eastwood, debuttò con oltre 220mila euro giovedì 7 febbraio per poi chiudere il weekend con 2.2 milioni: per questo nuovo film immaginiamo meno della metà.

Apre al quinto posto Jojo Rabbit, con 54mila euro, mentre al sesto posto 18 Regali incassa 49mila euro e sale a 2.2 milioni complessivi. Settimo posto per La Dea Fortuna, con 26mila euro e 7.5 milioni complessivi. L’evento Royal Opera House all’ottavo posto incassa 25mila euro, mentre The Lodge apre al nono posto con 23mila euro. Chiude la top-ten, infine, Jumanji: The Next Level, con 23mila euro e 11.5 milioni complessivi.

