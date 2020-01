Penso che Catwoman, Selina Kyle, rappresenti un modello di femminilità forte e non vedo l’ora di esplorare questo personaggio. Per per la femminilità è potere, un tipo di potere differente da quello della mascolinità. Che è ciò che sta alla base delle dinamiche esistenti fra Batman e Catwoman. Penso che Batman rappresenti un genere di potere maschile e Catwoman uno di tipo femminile, leggermente più complicato e delicao per così dire. Mi piace l’idea del poter essere delicati, gentili senza nulla togliere all’essere comunque molto potenti e pericolosi

Dai TCA, ha parlato di, il cinecomic didove comparirà di fianco a Robert Pattinson nei panni di

Zoe Kravitz ha anche confermato che il suo recente taglio di capelli è dovuto al look che Catwoman avrà in The Batman di Matt Reeves.

Zoe Kravitz just confirmed that YES she cut her hair for Catwoman. Side note: it looks freaking fabulous #TCA20 — Emily Longeretta (@emilylongeretta) January 17, 2020

The Batman uscirà il 21 giugno 2021.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita alcune settimane fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista (“Edward Nashton”), Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Colin Farrellper il Pinguino, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth, John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Jayme Lawson.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

