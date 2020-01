Ma contro te – Il Film: la vendetta del Signor S ha sbaragliato la concorrenza nel weekend, dominando gli incassi dei quattro giorni in soli tre giorni di sfruttamento. Continua il trend molto positivo non solo del box-office (gennaio chiuderà in segno decisamente positivo rispetto a un anno fa) ma anche del cinema italiano: dopo Pinocchio e Tolo Tolo, è da Santo Stefano che i film italiani rimangono in testa al botteghino nel weekend.

Il risultato di Me contro te è straordinario sotto vari punti di vista, prima di tutto numerico: 5.4 milioni di euro sono uno dei migliori esordi italiani degli ultimi anni, oltretutto lontano da festività. Uscito in circa 600 sale, poi, il film ha totalizzato un’ottima media di più di novemila euro (la durata ridotta di soli 64 minuti ha aiutato anche nella programmazione). I due youtuber protagonisti sono passati quindi dall’essere fenomeni del web a fenomeni del cinema, forti dei tantissimi appassionati tra i bambini.

Secondo posto nel weekend per Tolo Tolo, che incassa altri 2.1 milioni di euro e sale così a 44.3 milioni complessivi. Anche la terza posizione è in mano a un film italiano: Hammamet tiene benissimo e incassa altri 1.6 milioni di euro, salendo così a 4.4 milioni di euro.

Al quarto posto Piccole Donne dimostra una tenuta impeccabile e incassa 1.4 milioni di euro, salendo a 3.5 milioni complessivi.

Apre al quinto posto Richard Jewell, con 1.1 milioni di euro in quattro giorni, mentre al sesto posto debutta Jojo Rabbit con 827mila euro in quattro giorni. Al settimo posto 18 Regali incassa 456mila euro e sale a 2.6 milioni complessivi. Ottavo posto per Jumanji: The Next Level, che incassa 425mila euro e sale a 11.9 milioni complessivi. Nona posizione per La Dea Fortuna con 261mila euro e un totale di 7.8 milioni di euro.

Chiude la top-ten City of Crime, con 216mila euro e 776mila euro complessivi. Fuori dalla top-ten, all’undicesimo posto, apre The Lodge con 215mila euro in quattro giorni.

