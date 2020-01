Con una storia Instagram Awkwafina ha annunciato di essere approdata a Sidney, in Australia: primi ciak in vista per

Kevin Feige ha già svelato in passato che le riprese del cinecomic Marvel con Simu Liu si sarebbero svolte lì, perciò è possibile che l’attrice sia stata chiamata per tutti i preparativi del caso.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 12 febbraio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Le riprese si terranno quest’anno in Australia che ospiterà, a partire da agosto, anche quelle di Thor: Love and Thunder.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu interpreterà il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Per il momento attendiamo un annuncio ufficiale sulle riprese di Shang-Chi con Awkwafina. Quanto attendete il film?

Fonte