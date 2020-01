è riuscito a mantenersi in testa al box-office italiano sabato, battendo Me contro te: il film – la vendetta del Signor S , nonostante il target giovanile di quest’ultimo e gli ottimi incassi di una settimana fa. Il film di Sam Mendes raccoglie altri 851mila euro e ottiene di gran lunga la miglior media della classifica (oltre 1.700 euro per sala), per un totale di 1.4 milioni di euro in tre giorni.resta quindi al secondo posto con 600mila euro: la commedia perde oltre il 70% rispetto a una settimana fa e supera i 7.7 milioni di euro. Sta esaurendo carburante, ma si conferma un fenomeno decisamente inedito per il panorama italiano.

Al terzo posto Figli raccoglie 555mila euro e sale così a 850mila euro in tre giorni, mentre Tolo Tolo al quarto posto raccoglie altri 348mila euro e sale così sopra i 45 milioni di euro complessivi.

Quinta posizione per Jojo Rabbit, che incassa 340mila euro e sale a 1.6 milioni di euro, mentre al sesto posto Piccole Donne incassa 307mila euro e supera i 4.5 milioni di euro complessivi.

Settima posizione per Richard Jewell, con 269mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro, mentre Hammamet all’ottavo posto incassa 242mila euro e sale a 5.1 milioni di euro.

Al nono posto Jumanji: The Next Level incassa altri 98mila euro e sale a 12.1 milioni complessivi, mentre sale al decimo posto Tappo – Cucciolo in un mare di guai con 95mila euro e un totale di 117mila euro in tre giorni.

