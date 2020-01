In vista degli Oscar l’ Hollywood Reporter ha fatto due chiacchiere con, addetto al montaggio sonoro didi Todd Phillips.

“Todd non voleva esagerare con i pugni e con tutti quegli effetti sonori che avrebbero reso il film poco realistico” ha commentato il due volte premio Oscar (per American Sniper e Lettere da Iwo Jima), qui alla sua decima candidatura – un record per il montaggio sonoro. “Perciò ho dovuto più che altro seguire la discesa di Arthur verso la follia. Tutto partiva normale e poi il sonoro cominciava a riflettere ciò che succedeva ad Arthur“.

Un esempio è la scena d’apertura, in cui Arthur viene tormentato da alcune persone che gli rubano il suo cartello; lui li rincorre in un vicolo e poi viene pestato. Per la sequenza Murray ha usato il suono del rombo dei veicoli con motore V8 per dare alla sequenza un’atmosfera anni ’80:

Mentre ci addentriamo nella scena, il suono della città diventa più aspro e più forte, accentuato dal suono delle sirene per sottolineare l’atmosfera minacciosa di Gotham. Abbiamo dovuto creare delle sirene che non sembrassero di New York, ma di Gotham, perciò abbiamo fuso sirene normali e sirene dal tono più europeo.

Lo stesso vale per la sequenza in cui gli uomini di Wall Street pestano Arthur in metropolitana: “Si parte con un’atmosfera normale e poi il sonoro si accentua proprio mentre cresce il tormento di Arthur“. Il vagone comincia a stridere, i treni che vanno in direzione opposta acquistano un suono più sinistro.