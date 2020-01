ha parlato con CBR del personaggio che vorrebbe aggiungere alla banda di Harleen Frances Quinzel in un eventuale sequel di, ovvero Poison Ivy.

“Aspiro a una rimpatriata con Poison Ivy da tempo tempo” ha commentato l’attrice. “Sto lavorando in quel senso da tanto, perché Ivy e Harley hanno un rapporto incredibile, perciò mi piacerebbe esplorarlo“.

L’attrice aveva già alluso alla cosa nel 2018 in un’intervista con Pride Source:

Se leggete i fumetti sapete che Harley e Poison Ivy hanno un rapporto molto intimo. In alcuni fumetti è rappresentato come un’amicizia, in altri si vede in realtà che sono coinvolte anche dal punto di vista sessuale. Mi piacerebbe avere Poison Ivy in quell’universo, perché la relazione tra Harley e Poison Ivy è uno degli aspetti che preferisco dei fumetti, quindi sto cercando di esplorarlo anche sullo schermo.