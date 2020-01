Qualche mese fa Adam Sandler aveva “ minacciato ” che se non avesse ricevuto una nomination all’Oscar per Diamanti Grezzi avrebbe fatto un nuovo film orrendo: ebbene, la nomination non è arrivata e ora sappiamo che sarà ancora una volta un film di Netflix.

Il gigante dello streaming ha infatti annunciato, proprio oggi che Diamanti Grezzi esce sulla piattaforma nei mercati internazionali (Italia inclusa), di aver esteso l’accordo con l’attore e la sua casa di produzione Happy Madison Productions per altri quattro film.

L’accordo avviato nel 2015 doveva generare inizialmente quattro pellicole: The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler e Matrimonio a Long Island. Murder Mystery, il sesto film Netflix con Adam Sandler, è stato il più popolare del 2019 sulla piattaforma: dal 2015, complessivamente, gli utenti hanno passato più di due miliardi di ore guardando pellicole del comico. Attualmente è in lavorazione Hubie Halloween, con Sandler, Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider e Shaquille O’Neal: il film è incluso nell’accordo attuale, mentre dei quattro nuovi film non sappiamo ancora nulla (anche se è ipotizzabile che uno sia il sequel di Murder Mystery).

“Che lo conosciate come Sandman, Water Boy, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz o semplicemente Adam, una cosa è certa: i nostri utenti non ne hanno mai abbastanza,” ha affermato Ted Sarandos, a capo dei contenuti di Netflix. “Amano le sue storie e il suo umorismo, come abbiamo visto in Murder Mystery. Quindi non potrei essere più entusiasta di annunciare l’estensione del nostro accordo con Adam e il team Happy Madison per generare con noi altre risate in giro per il mondo.”

fonte: Variety