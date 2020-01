Inci viene mostrato come il Barone Zemo interpretato dasi impossessa del diario rosso dell’Hydra che permette di controllare il Soldato d’Inverno. Tuttavia a quanto pare i Marvel Studios avevano ipotizzato una seconda strada che avrebbe fatto incontrare Zemo con il suddetto diario.

Sulla base di alcune immagini pubblicate da ComicBook.com relative a una scena girata ed eliminata dal film, Helmut Zero avrebbe preso parte ad un’asta, nella speranza di acquistare il sopracitato diario. Ma invece di fare un’offerta Zemo decide di utilizzare del gas nella stanza per rubare il prezioso oggetto.

Ricordiamo che il Barone Zemo tornerà nell’Universo Cinematografico Marvel in The Falcon and the Winter Soldier, serie targata Disney+

Potete vedere gli screen della scena qua sotto:

Civil War - Scena eliminata

Civil War - Scena eliminata

Civil War - Scena eliminata

Civil War - Scena eliminata







Scritto da Christopher Marcus e Stephen McFeely, e diretto da Anthony e Joe Russo, Captain America: Civil War è uscito il 6 maggio 2016, in Italia il 4 maggio 2016.

La sinossi:

Captain America: Civil War si svolge subito dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, con Steve Rogers e gli Avengers costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la città di Lagos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilità e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario.

Nel cast Chris Evans (Steve Rogers/Captain America), Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Vedova Nera), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon), Paul Bettany (Visione), Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Don Cheadle (Jim Rhodes/War Machine) e Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch).

Ma anche Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Chadwick Boseman (T’Challa/Pantera Nera), Emily VanCamp (Sharon Carter/Agente 13), Daniel Brühl, Frank Grillo (Brock Rumlow/Crossbones), William Hurt (Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross) e Martin Freeman. Il nuovo Spider-Man sarà interpretato da Tom Holland.

Nel team creativo, il direttore della fotografia Trent Opaloch (Captain America: The Winter Soldier, Elysium), lo scenografo Owen Paterson (Godzilla, Matrix), la costumista tre volte candidata al premio Oscar Judianna Makovsky (Captain America: The Winter Soldier, Harry Potter e la Pietra Filosofale).

FONTE: CB