Una nota ship caldeggiata da parte del fandom dell’ è la cosiddetta Stucky , quella che vede coinvolti i personaggi di, ovvero Bucky Barnes (il Winter Soldier) e Steve Rogers (Captain America).

Nel corso della notte si è creato un piccolo caso online relativo proprio alla ship citata poco fa a causa di una storia condivisa su Instagram da Sebastian Stan che ha improvvisamente proiettato l’attore del Marvel Cinematic Universe fra i trending topic di Twitter.

Qua sotto potete trovare lo screenshot che abbiamo catturato qualche ora fa:

Come potete vedere Sebastian Stan ha appiccicato una Flushed Face Emoji, una faccina arrossata, sul tweet di una utente della piattaforma che criticava come la scrittura dei vari film Marvel Studios non abbia reso giustizia alla “relazione” fra i due.

Apriti cielo.

Quella che noi non abbiamo minimamente letto come una critica alle pellicole dell’Universo Cinematografico della Marvel, Sebastian Stan non ha mai espresso perplessità in passato e, oltretutto, continuerà a essere uno dei volti più importanti della saga fra cinema e TV (ecco la nostra scheda su The Falcon and the Winter Soldier, prossimamente su Disney+), è stata interpretata come una presa di posizione a favore della critica espressa nel tweet.

HE SAID FUCK ENDGAME STEVE RIGHTS #SebastianStan — ‏emma (@imsebastians) January 31, 2020

Best 48 hours ever. Yesterday I find out John Frusciante is rejoining @ChiliPeppers . Today #SebastianStan gave Marvel and Disney a big but subtle, "Fuck you". It's good fam. It's good. — 💜🖤Porcelain Molls 🖤💜 (@molls91) January 31, 2020

Kudos to #SebastianStan for fighting for what's right for these characters 👏 — Shannon O'Brien 🌿 #KabbyDeservedBetter (@KanesLight) January 31, 2020

¡Inesperado! #SebastianStan (#WinterSoldier) está bastante inconforme con las decisiones de Marvel Studios y Disney 😱👇 https://t.co/s55w3OwkjL — Mundo Vengador (@IniciativaV) January 31, 2020

YOOO SEB JUST POSTED THIS WHAT A F*CKING POWER MOVE #sebastianstan pic.twitter.com/ijRpo4RXyC — mun ♑♈♒ (@alhabshimunirah) January 31, 2020

#SebastianStan said I respect Disney rights, Disney rights to shit the fuck up! pic.twitter.com/q4hJmByeG0 — eternal_KO (@the_knockout1) January 31, 2020

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato anche John Boyega che, nelle settimane che hanno accompagnato il debutto di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker nei cinema, si è permesso di criticare in maniera alquanto esplicita alcune scelte narrative riservate al suo personaggio nei tre film della Nuova Trilogia:

Welcome Mr Stan ! Welcome. pic.twitter.com/iuhHD2bbnR — John Boyega (@JohnBoyega) January 30, 2020

FN-2187 and The Winter Soldier coming soon to a THEATER near you. Because F- Disney Plus#johnboyega #SebastianStan #DontDisneyPlusMe https://t.co/ofvLOVtEG8 — John Gabriel🤔 (@408Skeletor) January 31, 2020

Vi ricordiamo che noi di BadTaste abbiamo avuto modo di chiacchierare con Sebastian Stan (e Anthony Mackie) durante la premiere europea di Captain America: Civil War:

E durante il tour promozionale fatto dal cast di Avengers: Infinity War dove abbiamo chiacchierato con lui di svariate questioni (leggi L’INTERVISTA).

Cosa ne pensate del polverone sollevato dalla IGStory di Sebastian Stan? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!