Ieri pomeriggio, in Italia erano le nove di sera, cominciava a Miami il colossale evento organizzato dalla universal per il debutto del primo trailer di, un promo lungo quasi quattro minuti che, nelle battute finali, ci ha regalato un plot twist relativo al destino di Han, il personaggio interpretato da

Il personaggio sembrava morto in The Fast and the Furious: Tokyo Drift, terzo appuntamento della saga nonché il primo diretto da Justin Lin, in un incidente causato da Deckard Shaw (Jason Statham), un’informazione questa che il pubblico avrebbe però appreso solo nel settimo capitolo, quello con James Wan dietro alla macchina da presa.

Dopo la rivelazione che “Han è vivo”, tramite il profilo ufficiale di Sung Kang è arrivato online un poster dedicato al personaggio.

Ve lo proponiamo qua sotto:

Justin Lin ha parlato di questo ritorno insieme a Entertainment Weekly:

Ovviamente ho un legame personale con questo personaggio. A essere onesti, quando abbiamo cominciato questa avventura, la community di Fast non era quella di oggi. Ci siamo dovuti guadagnare ogni genere di collegamento col pubblico. Ed essere stato in grado di intraprendere questo viaggio con Han… quando ho lasciato la saga, mi sembrava appropriato metterlo da parte, ma siccome alcune delle cose accadute poi non avevano molto senso per me, mi è sembrato giusto farlo ritornare. E volevo esplorare il perché di questo ritorno. Dipende da noi il riportarlo indietro e esplorare insieme a lui quelle tematiche a cui siamo ormai abituati.

Il filmmaker parla anche degli omaggi a Paul Walker presenti nel trailer, da una nuova versione di See You Again, il brano di Charlie Puth e Wiz Khalifa dedicato alla memoria dell’attore:

Era importante perché nella famiglia Fast proviamo una forte sensazione di orgoglio per il nostro viaggio. Davanti alla macchina da presa vedi questi personaggi che invecchiano e, dietro, siamo tutti cresciuti insieme, ora abbiamo le nostre famiglie e i nostri figli crescono insieme. E mi pareva importante riconoscere e collegare insieme i vari pezzi della famiglia, con Dom, Letty e il piccolo Brian, in un grande franchise d’azione come questo. Poi una buona parte dei temi familiari riflettono anche la mia storia di immigrato.

Qua sotto potete vedere – o rivedere – il trailer del film:

Nel cast di Fast & Furious 9, oltre ai protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron ed Helen Mirren, vi saranno anche Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin), Vinnie Bennett (Ghost in the Shell) e John Cena, oltre al lottatore Francis Ngannou e a Michael Rooker.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.

