Come già preannunciato da Tyrese Gibson, lo scorso fine settimana sono iniziate a Los Angeles alcune riprese aggiuntive di, lo spin-off di Spider-Man diretto da Daniel Espinosa.

Dal set sono trapelate alcune foto di Jared Leto e Matt Smith in azione, ma soprattutto le immagini di un autobus (erroneamente collegato in rete alle riprese di Venom) con un’altra citazione a Spider-Man dopo quelle già presenti nel primo trailer.

Si tratta, come potete vedere, di un annuncio del Daily Bugle che recita: “Dov’è Spider-Man?“.

Curiosamente, il logo del giornale non è quello visto in Spider-Man: Far From Home, probabilmente per questione di diritti. Tra i Marvel Studios e la Sony c’è effettivamente un accordo sullo sfruttamento in comune di alcuni personaggi (come Spider-Man e Avvoltoio), ma non sono chiari i termini relativi a tutto il resto (come loghi, costumi e quant’altro).

Come si può notare, infatti, la Sony ha preferito riutilizzare il logo del Daily Bugle concepito per i film di Spider-Man diretti da Sam Raimi piuttosto che la versione “aggiornata” dei Marvel Studios, che tra l’altro hanno trasformato il noto giornale diretto da J. Jonah Jameson in un sito web.

Lo stesso discorso vale – almeno per il momento – con il manifesto di Spider-Man che appare fugacemente nel trailer, che come abbiamo visto è in realtà un’immagine dell’Uomo Ragno con il costume dei film di Raimi tratto dal videogioco di Spider-Man per PlayStation 4.

Just saw Jared Leto shooting Morbius dtla. #marvel pic.twitter.com/gCupqgtFJQ — Alt Disney (@AlexVaz714) February 8, 2020

Jared Leto and Matt Smith filming in Los Angeles today. pic.twitter.com/7rvvtTWZav — MORBIUS 🦇 (@MorbiusUpdates) February 9, 2020

Tyrese and Al Madrigal were spotted filming alongside director Daniel Espinosa in DTLA on Saturday, February 8. (Source: TMZ) #Reshoots #Morbius #LosAngeles pic.twitter.com/p1zTwqrNAe — MORBIUS 🦇 (@MorbiusUpdates) February 10, 2020

Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il film sarà nei cinema il 31 luglio.

Anche noto come il Vampiro Vivente, il personaggio è apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man), anche se il progetto rientrerà nell’Universo cinematografico della Sony proprio come Venom.

Avi Arad e Matt Tolmach figurano come produttori assieme a Lucas Foster. Lo script è stato scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum film come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro.

Questa la sinossi:

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Nel cast, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Michael Keaton e Tyrese Gibson.

Cosa ne pensate dei collegamenti tra Morbius e Spider-Man? Ditecelo nei commenti!