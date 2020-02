Dopo i gemelli a forma di coltelli sfoggiati ai BAFTA , per la Notte degli Oscar, ha optato per un omaggio alla sua precedente pellicola, Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Con un Tweet, Rian Johnson, che era in corsa agli Oscar per la Sceneggiatura Originale del suo Cena con Delitto – Knives Out, categoria dove poi hanno vinto Bong Joon-ho e Han Jin-won per Parasite, ha mostrato al pubblico della piattaforma social il curioso dettaglio del suo outfit.

Taika Waititi, che ha poi vinto per la Miglior Sceneggiatura Adattata di Jojo Rabbit, ha risposto al tweet del collega dicendogli che lui “era ancora a letto”, cosa a cui Johnson ha ribattuto scherzando sul fatto che era vestito per l’occasione già da una settimana.

I got dressed a week ago — Rian Johnson (@rianjohnson) February 9, 2020

