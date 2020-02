di Makoto Shinkai è stato “omaggiato” in una maniera decisamente peculiare.

Da sempre, in ogni angolo del globo, il cinema finisce per incrociare involontariamente il proprio percorso con quello dell’industria del porno. Le versioni Vietate ai Minori (e ovviamente ci riferiamo a un differente tipo di Vietato ai Minori rispetto a quello di Deadpool) di film molto non rappresentano, dunque, una novità e se negli Stati Uniti ormai sono molto spesso i cinecomic Marvel e DC a essere presi di mira, in Giappone tocca, chiaramente, agli anime.

Per quel che concerne le opere di Makoto Shinkai, già Your Name era stato omaggiato con una “rilettura osé” dal titolo “Your Rope”, adesso tocca a Weathering with You che diventa “Pu**y with you” come potete constatare a questo link.

Il film – quello di Makoto Shinkai, l’altro non possiamo dirlo con certezza – racconta la storia del giovane Hodaka che, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola natale per rifugiarsi a Tokyo. Qui, Hodaka si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti sia finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane possiede un’abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole.

Makoto Shinkai è considerato un maestro assoluto dell’animazione giapponese grazie alla sua padronanza delle arti visive e a un’incredibile abilità narrativa. I suoi panorami iper-realistici e le sue atmosfere malinconiche hanno commosso e stregato milioni di fan in tutto il mondo con titoli come Your Name., 5 cm al Secondo, Il Giardino delle Parole, I Bambini che Inseguono Le Stelle e La Voce delle Stelle.