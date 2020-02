Considerato che, nei prossimi mesi,si metteranno al lavoro sul quinto capitolo di, era abbastanza prevedibile che le attività stampa collegate a Il Richiamo della Foresta diventassero degli spunti per cercare di carpire qualche informazione in merito dalla bocca della star.

La scorsa settimana, le dichiarazioni di Harrison Ford alla CBS avevano lasciato intendere che le riprese della pellicola potessero cominciare già ad aprile, ma poi, ospite da Ellen sempre per la promozione della medesima pellicola citata in apertura di questo articolo, l’attore ha puntualizzato che la lavorazione dovrebbe partire in tarda estate.

Non posso smentire che il film si farà. Non posso dirti quando si farà! Speriamo di cominciare presto le riprese questa estate. In tarda estate.

In una nuova intervista rilasciata a IGN, Harrison Ford ha parlato, con una certa vaghezza, di quello che possiamo aspettarci da Indiana Jones 5 in termini di trama:

Vedremo risolta parte della storia di Indy. Non ti dirò i dettagli della storia perché mi mi pare una buona idea. Ma potremo vedere nuovi sviluppi della sua vita, della sua relazione. Lo script è davvero valido, non vedo l’ora di cominciare a avorarci.

Sappiamo che David Koepp sta lavorando alla sceneggiatura, ma al momento non abbiamo alcun dettaglio sulla storia. Le riprese, stando ai rumour, dovrebbero iniziare ad aprile, quando il regista Steven Spielberg avrà ormai terminato la lavorazione di West Side Story e le parole di Harrison Ford paiono confermare il tutto. Sappiamo che Mutt Williams, il figlio di Indiana Jones interpretato da Shia LaBeouf, non sarà nel cast ma prossimamente verranno annunciati altri membri del cast che affiancheranno Ford.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo quinto Indiana Jones interpretato da Harrison Ford e diretto da Steven Spielberg? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!