Era febbraio del 2019 e, da una manciata di giorni avevamo appreso che Leigh Whannell avrebbe diretto per la Universal e la Blumhouse il nuovo L’Uomo Invisibile, quando ecco che dall’Hollywood Reporter arrivava anche la notizia che il regista si sarebbe occupato anche della sceneggiatura del remake di, cult diretto nel 1981 da

Da quel giorno, non ci sono stati aggiornamenti, almeno fino ad ora. Durante la promozione stampa americana di L’Uomo Invisibile, JoBlo ha avuto modo di parlare con lui di questo progetto. Whannell, che al momento è collegato al lungometraggio solo in qualità di sceneggiatore e non di regista, ha illustrato il suo approccio verso 1997: Fuga da New York e ha ammesso che ingaggiare come protagonista il figlio di Kurt Russell, Wyatt (visto in Overlord), sarebbe una scelta logica.

Ingaggiare Wyatt sarebbe una scelta logica anche per vincere le resistenze dei fan. È divertente perché sono stato talmente tanto impegnato in questo film [L’Uomo Invisibile, ndr.] che non ho avuto tempo di fare mente locale intorno a quell’altro. A volte i comunicati stampa vengono diffusi prima che tu sia pronto e pensi “Ma non ditelo al mondo intero!”. Quindi non saprei davvero che dirti, davvero. Parliamo di un’icona come Jena Plissken che fa parte dell’infanzia e dell’adolescenza di un sacco di gente. Gente che ha a cuore questo personaggio. Per cui lo maneggerei con attenzione. Lo accosterei più a una specie di proprietà intellettuale dove non hai quei margini interpretativi che, ad esempio, puoi avere con l’uomo invisibile, dove tutto è più elastico perché è stato maneggiato da un sacco di gente, fra show televisivi, fumetti, mentre con 1997: Fuga da New York parliamo di un film ben specifico e non vuoi fare casini. Vedremo.

I diritti del film erano in mano alla ex 20Th Century Fox che, lo scorso anno, aveva appunto commissionato a Whannell la realizzazione della sceneggiatura. Ora che la major è diventata un’etichetta della Disney, non sappiamo se la pellicola rientri nel novero delle pellicole Fox senza titolo in arrivo nei prossimi anni e annunciate, qualche mese fa, dalla Casa di Topolino.

