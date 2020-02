Ieri sera, fumettista creatore di, ha deciso di dedicare la sua attività social a

“Sonic ha superato i primi 10 giorni di Birds of Prey. Da etichettare come ‘Cose che non ti saresti aspettato’. Dico sul serio” ha scritto in riferimento ai risultati sotto le aspettative della pellicola di Cathy Yan. Ha poi proseguito spiegando che non si beve la scusa del “divieto ai minori” e ha indirettamente incolpato l’aspetto di Harley Quinn per l’insuccesso della pellicola.

Sonic opening outgrossed the entire first 10 days of Birds Of Prey. File under – Things You Never Saw Coming. Seriously. — robliefeld (@robertliefeld) February 17, 2020

I don’t buy the R rating excuse on BOP. — robliefeld (@robertliefeld) February 17, 2020

“La Harley ispirata a Deborah Harry è splendida. Un aspetto fantastico per il personaggio e per Margot” ha detto in riferimento al costume e al trucco dell’attrice in Suicide Squad di David Ayer.

The Deborah Harry inspired Harley is amazing. This is a great look for the character and for Margot. pic.twitter.com/lpHJV20aHf — robliefeld (@robertliefeld) February 17, 2020

“Harley in versione Ronald McDonald, invece, non tanto. Bisognava confermare la formula vincente punk rock. L’aspetto visivo e i costumi sono importanti”.

The Ronald McDonald look on Harley, not so much. Stick with the winning punk rock formula. Visual design and costuming matter. pic.twitter.com/eoZdOz58tj — robliefeld (@robertliefeld) February 17, 2020

“La prossima volta più punk rock e meno happy meal“.

Next time, more punk rock, less happy meal. pic.twitter.com/M1xHUWaOQJ — robliefeld (@robertliefeld) February 17, 2020

Ha poi spiegato che “Deadpool ha dovuto imparare dagli stessi errori. L’aspetto visivo, ripeto, è importante. Siamo attratti da immagini forti, respinti con più probabilità da quelle goffe“.

Deadpool had to learn from this exact mistake. Again, visual design matters. We are drawn to cool images, hesitant, less likely to engage with goofy one’s. pic.twitter.com/THUjEOk7df — robliefeld (@robertliefeld) February 17, 2020

E ha ribadito che la costumista di Suicide Squad Kate Hawley si è ispirata a Deborah Harry per il costume di Harley Quinn e che il “punk rock le si addice“.

Anyways, Suicide Squad costume designer Kate Hawley drew inspiration from Blondie’s Deborah Harry for Harley Quinn. Punk Rock suits her. pic.twitter.com/oQlTMhDC8o — robliefeld (@robertliefeld) February 17, 2020

Il fumettista ha ricevuto alcune critiche in risposta ai suoi tweet su Birds of Prey:

sir you have absolutely no right to say anything about good female character costume designs pic.twitter.com/PPQKOM2jyS — 🌙 (@beforemoonlight) February 18, 2020

“Non ha diritto di dire alcunché sui costumi adatti ai personaggi femminili“

I never knew "punk" means less clothes/eye candy/male friendly or that think call male gaze, maybe they should have hired a male director and writer too I suppose — Alex Costa 1984 (@LexGrey) February 17, 2020

“Non sapevo che punk significasse con meno vestiti/piacere per gli occhi/fatto per i maschi o con quella cosa che chiamano sguardo maschile, avrebbero dovuto anche ingaggiare un uomo per la regia e uno per la sceneggiatura immagino”.

“Prossima volta, proporzioni del corpo normali“.

E ha concluso la discussione con due immagini della sua Domino:

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è arrivato al cinema il 6 febbraio.

Ecco la sinossi:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

I protagonisti oltre a Harley Quinn (Margot Robbie), sono Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), l’investigatrice Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!