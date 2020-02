È stato un debutto davvero notevole quello di Sonic – il film al box-office americano: lunedì, la commedia d’azione per tutta la famiglia ha dominato gli incassi della festa dei Presidenti raccogliendo 12 milioni di dollari e totalizzando ben 70 milioni di dollari in quattro giorni.

È il secondo miglior weekend d’esordio dell’anno finora, ma soprattutto è il miglior esordio di sempre per un film tratto da un videogioco. La Paramount Pictures festeggia un risultato nettamente al di sopra delle aspettative (prevedeva 40 milioni di dollari) su un film che non ha avuto una storia propriamente facile.

Al secondo posto Birds of Prey incassa 19.8 milioni di dollari in quattro giorni, salendo a un totale di 62 milioni di dollari negli USA; in tutto il mondo il cinecomic sfiora i 150 milioni complessivi. Va sottolineato che sebbene non stia andando come sperava la Warner Bros., non può tecnicamente chiamarsi un flop: costato 85 milioni di dollari, chiuderà la sua corsa globale nettamente in attivo e comunque con un buon risultato per una pellicola vietata ai minori.

Al terzo posto nel weekend lungo troviamo Fantasy Island, con 14 milioni di dollari in quattro giorni. Al quarto posto apre The Photograph, con 13.2 milioni di dollari, mentre chiude la top-five Bad Boys for Life, con 13.1 milioni di dollari e un totale di 182 milioni di dollari (probabilmente supererà i 200 milioni il prossimo weekend).

Sonic – il film – $70,000,000 / $70,000,000 Birds of Prey – $19,860,000 / $62,018,302 Fantasy Island – $14,000,000 / $14,000,000 The Photograph – $13,260,000 / $13,260,000 Bad Boys for Life – $13,015,000 / $183,037,306 1917 – $9,400,000 / $145,724,984 Jumanji – The Next Level – $6,710,000 / $306,726,286 Dolittle – $5,940,000 / $71,391,515 Parasite – $5,682,466 / $43,370,014 Downhill – $5,122,000 / $5,122,000

Fonte: BOM